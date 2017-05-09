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США поставят сирийским курдам оружие для захвата Ракки

Против снабжения курдов оружием выступает Турция

США поставят сирийским курдам оружие для захвата Ракки
Боец "Сирийских демократических сил" на военном аэродроме в Табке
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил поставки оружия курдским ополченцам для битвы за сирийский город Ракку, сообщила во вторник BBC News со ссылкой на Пентагон.

По словам представителя Пентагона, оружие получат курдские части "Сирийских демократических сил". Оно понадобится для организации атаки на основной центр террористической группировки "Исламское государство", который находится в сирийском городе Ракке. "Сирийские демократические силы" состоят из арабских и курдских ополченцев. Их поддерживают военно-воздушные силы США. Сейчас ополченцы воюют за город Табка в 50 километрах от Ракки.

Ранее турецкие власти беспокоились по поводу снабжения курдов со стороны США. Пентагон в курсе этого беспокойства.

Кроме того, в середине апреля американские военные решили отправить оружие курдскому ополчению "Пешмерга" в Ираке для борьбы с ИГ.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

Теги: Сирия, США, Ракка, Исламское государство
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