Российских офицеров наградят за срыв атаки террористов в Сирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Группа офицеров Сил специальных операций Минобороны РФ представлена к государственным наградам за участие в борьбе с террористами в Сирии, сообщил в среду телеканал "Россия-24" (ВГРТК).

Подполковника и трех его подчиненных вызвали на церемонию награждения в Москву из Сирии.

"Командиру группы присвоено звание Героя России. Офицерам вручат боевые награды", - говорится в репортаже, в котором отмечается, что "их 16 человек, работают на переднем крае где-то в провинции Алеппо".

Срыв наступления

Отмечается, что награждается группа российских спецназовцев, которые предотвратили несколько попыток террористов из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) перейти в наступление.

"Где-то около 300 боевиков наступало, но без потерь мы вышли, благодаря хорошим укрытиям позиции. И все-таки у нас хорошо подготовленные ребята, которые не испугались, а до конца бились, и четко выполняли поставленные мной задачи", - рассказал телеканалу офицер, лицо которого в сюжете не показали.

СПо словам военных, террористы пытались атаковать, используя бульдозер и боевую машину пехоты с террористом-смертником.

"Впереди идет бульдозер, за ним уже следует начиненный взрывчаткой автомобиль. Как правило, это БМП. С первой ракеты попал нормально в БМП, взрыв был очень сильный", - сказал один из офицеров.

Операция России в Сирии

О том, что в Сирии действуют российские Силы специальных операций, было официально объявлено в марте прошлого года.

Силы специальных операций занимаются ликвидацией главарей боевиков в Сирии и корректируют удары авиации, сообщил в конце апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.