Демократы США призвали продолжить расследование вмешательства России в выборы президента

В ночь на среду стало известно об отставке директора ФБР, который вел расследование

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Шесть сенаторов-демократов в конгрессе США направили письмо в ФБР и министерство юстиции с требованием "обеспечить неприкосновенность" расследования о "вмешательстве России" в кампанию президентских выборов в Соединенных Штатах, сообщило агентство Associated Press.

Это требование прозвучало после того, как резидент Дональд Трамп объявил об отставке директора ФБР Джеймса Коми.

В письме говорится о необходимости сохранения всех документов, относящихся к расследованию, а также отставке Коми.

Конгрессмены от Демократической партии также высказались за назначение специального прокурора, который должен провести расследование о связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

О проблемах, с которым может после отставки Коми столкнуться расследование "российского следа", заявил также сенатор-республиканец Ричард Бурр, возглавляющий комитет по разведке сената.

"Я обеспокоен временем и причинами увольнения директора Коми. Его отстранение осложнит проводимое комитетом расследование, которое и так идет трудно", - цитирует сенатора AP.

Вместе с тем, команда Трампа настаивает, что увольнение Коми не имеет никакого отношения к России.

Как заявила советник президента Келлин Конуэй, "решение об отставке Коми никак не связано с Россией и предвыборной кампанией".

По ее словам, отставка является вопросом доверия президента директору ФБР.

Сам Трамп в письме Коми написал, что увольняет его в связи с "неспособностью эффективно возглавлять бюро".

"Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее, я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро", - говорится в письме Трампа Коми.

Ранее сообщалось, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста". В заявлении Белого дома отмечается, что "поиск (кандидатуры на должность) нового директора ФБР начнется незамедлительно".

Президент действовал на основе чётких рекомендаций Генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчёркивается в сообщении.