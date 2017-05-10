Самый тяжелый человек в мире успешно перенес операцию на желудке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Мексике самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, вес которого составлял почти 600 кг, прошел успешную операцию по шунтированию желудка, сообщили в ночь на среду врачи.

"Операция прошла вполне успешно. Однако теперь нам предстоит подождать, чтобы понять, как он отреагирует на изменения. Давайте надеяться, что все будет хорошо", - заявил хирург Хосе Кастанеда.

Перед операцией 33-летний Педро Франко несколько месяцев сидел на строгой диете, призванной уменьшить его вес перед операцией, в результате которой сбросил 175 кг.

По данным местных СМИ, Педро Франко из-за ожирения был прикован к постели и не покидал дом более шести лет. Они также отметили, что мужчина начал резко набирать вес после того, как попал в серьезную аварию в возрасте 17 лет.