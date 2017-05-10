СМИ узнали о переброске в Сирию более 20 российских гаубиц

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия на прошлой неделе направила в Сирию не менее 21 гаубицы типа M-30 в качестве военной помощи сирийским властям, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.

"Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности, - "ИФ")", - приводит телеканал слова одного из источников. Утверждается, что гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса.

Кроме этого, как сообщает Fox News, Россия недавно отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. Телеканал добавляет, что в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400, после чего количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится.