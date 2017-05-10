Литва потратит более 1 млн евро на забор на границе с Калининградской областью

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Служба охраны государственной границы Литвы подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе с Калининградской областью РФ, его планируется завершить в конце следующего года, сообщает в среду ведомство.

В рамках договора, заключенного между пограничниками и литовским ЗАО Gintreja, на участке границы протяженностью 44,6 км начнется возведение защитного ограждения. Сумма договора - 1 млн 335 тыс. евро. Эти средства будут выделены из бюджета Литвы.

На госгранице с Калининградской областью будет возведено металлическое сегментно ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств - Литвы, Польши и России, до Виштынецкого озера (лит. Виштитис, Вилкавишский район) и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишском районе до Немана.

На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 километров пограничники еще раньше установили системы наблюдения. Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше, отмечают в ведомстве.

Все работы по оборудованию инфраструктуры планируется завершить к 20 декабря следующего года.