Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной мира

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - заявил журналистам Галеа во вторник.