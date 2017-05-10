Франция потребовала наказать виновных в домогательствах к наблюдателю ОБСЕ в Донбассе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Франции осуждает препятствования работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе и призывает все стороны гарантировать безопасность и беспрепятственный доступ для членов миссии в зону их ответственности.

Как отмечается, новый инцидент относительно патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине произошел 5 мая вблизи Петровского (Донецкая область). "Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств. Франция решительно осуждает любые препятствия надлежащей работе миссии ОБСЕ, в частности умышленные и систематические запугивания ее наблюдателей со стороны сепаратистов. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении представителя МИД Франции, распространенном посольством Франции на Украине в среду.

МИД Франции призвал все стороны конфликта гарантировать миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к зоне ее ответственности, а также "присоединиться к выполнению Минских договоренностей, которые являются единственным путем к решению конфликта".

В МИД подчеркнули, что Франция и Германия в рамках "нормандского формата" будут прилагать все усилия для разрешения конфликта в Донбассе.

5 мая СММ ОБСЕ сообщила о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного мужчины в ОРДО (отдельных районах Донецкой области) в отношении члена патруля Миссии.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось", - говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая.

Населенные пункты Петровское и Раздольное Старобишевского района Донецкой области находятся на неподконтрольной Киеву территории.