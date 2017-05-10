Трамп решил повременить с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение отложить процесс перевода американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили в среду The Jewish Chronicle со ссылкой на Maariv.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон стал откладывать реализацию закона. Такой же политики придерживались Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Согласно закону, президент США раз в полгода принимает решение о том, продлевать ли вето на перенос посольства. Последний раз этим правом воспользовался Обама в октябре 2016 года.

Трамп в период предвыборной кампании обещал реализовать закон о переносе посольства в Иерусалим. Однако сейчас он решил отложить этот шаг. Соответствующий указ новому президенту США впервые предстоит подписать в июне. По данным СМИ, о намерении сделать это Белый дом уже уведомил израильское правительство.