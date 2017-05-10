В Эстонию на учения прибыл отряд польских штурмовиков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в среду для участия в крупнейших в новейшей истории страны учениях "Весенний шторм" прибыл отряд польских самолетов-штурмовиков из четырех Su-22.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны Эстонии, самолеты окажут поддержку участвующим в учениях подразделениям сухопутных войск.

"Авиационный отряд и части сухопутных войск в ходе учений интегрируют в единое мобильное подразделение, обладающее значительной огневой мощью", - сказал начальник штаба ВВС Эстонии подполковник Тоомаса Суси (Toomas Susi).

Польские штурмовики будут отрабатывать полеты на низкой высоте, а также борьбу со средствами противовоздушной обороны.

Кроме польских самолетов, во вторник в Эстонию прибыли четыре вертолета сухопутных войск США AH-64 Apache и два вертолета UH-60 Black Hawk, позже к ним присоединится и третий Black Hawk. Они входят в состав 10-й боевой авиабригады США и в рамках операции НАТО Atlantic Resolve базируются в Латвии на авиабазе Лиелварде (Lielvarde).

В учениях участвуют также реактивные учебные самолеты ВВС Эстонии L-39 и вертолеты R44, а также истребители F-18 Hornet дислоцированного в Эмари отряда миссии НАТО по охране воздушного пространства НАТО.

В Эстонии в понедельник начались учения, в которых принимают участия около 9000 человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО. В основном в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы.

В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.

Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.