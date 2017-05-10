Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду назвал "очень хорошей" состоявшуюся в среду встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства Bloomberg, Трамп сообщил, что они провели "очень, очень хорошую встречу". После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.

В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине. "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - сказал он на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в среду в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.

"Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) возобновить женевские переговоры", - добавил министр.

Лавров добавил, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался. "Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - заявил С.Лавров в среду после переговоров в Вашингтоне.

В среду глава МИД РФ провел переговоры с Тиллерсоном, после чего был принят Трампом.