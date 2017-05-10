Госдеп исключил скорое снятие санкций с России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость прогресса в реализации Минских договоренностей по Украине, говорится в пресс-релизе, распространенном госдепом по итогам встречи.

"В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

В госдепе подчеркивают, что вопрос об отмене санкций против РФ пока не актуален. "Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", - говорится в пресс-релизе.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне С.Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - заявил Лавров.