В мире

Лавров заявил об отсутствии у России стратегии "выхода из Сирии"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет никакой "exit strategy" (стратегии выхода - ИФ), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, какая у России "стратегия выхода из Сирии".

По словам министра, "надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией".

"И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека... К чему это привело, мы прекрасно все видим", - подчеркнул глава российского МИД. Поэтому, отметил он, "когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем все-таки извлекать уроки из прошлых ошибок".

"Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - это победить террор. Здесь мы полностью солидарны", - сказал Лавров.

Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах. "Сейчас на данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметров этих зон деэскалации", - сказал Лавров по итогом переговоров в Вашингтоне.

"Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе", - подчеркнул министр.

"Надеюсь, что и по другим территориям, о которых идет речь, Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации", - добавил он.

Лавров напомнил, что "в меморандуме, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые будут заключаться в том, чтобы заинтересованные игроки договорились, кто и как будет обеспечивать безопасность вокруг этих зон деэскалации".

Теги: США, Сирия, Сергей Лавров
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