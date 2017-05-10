Трамп после встречи с Лавровым поговорил с Киссинджером

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил российскую и сирийскую темы с экс-госсекретарем Генри Киссинджером, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Встреча президента США и бывшего главы Госдепа США прошла в Овальном кабинете в среду сразу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Других подробностей агентство не приводит.

Reporters were ushered into the Oval Office after the Trump-Lavrov meeting to find...Henry Kissinger https://t.co/cMsIZoMXYf pic.twitter.com/nMVS5hvcpY — Bloomberg Politics (@bpolitics) 10 мая 2017 г.

Генри Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, пост советника по национальной безопасности США он занимал в 1969-1975 годах.

Bloomberg также напомнил, что на обнародованных фотографиях по итогам встречи Трампа и Лаврова также было представлен совместный снимок американского лидера и посла РФ в США Сергея Кисляка. Российского дипломата некоторое время назад активно обсуждали американские СМИ, в частности, сообщая, что советник Трампа Майкл Флинн был уволен из-за того, что не рассказал о своих контактах с Кисляком.