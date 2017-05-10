Правительство Франции объявило об отставке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер Франции Бернар Казнев объявил в среду вечером президенту Франсуа Олланду об уходе правительства страны в отставку, сообщают парижские СМИ. Олланд принял отставку, попросив Казнева и его министров продолжить заниматься текущими делами до формирования нового кабинета министров победителем президентских выборов Эмманюэлем Макроном.

Как сообщалось, ранее глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Эмманюэля Макрона победителем президентских выборов.

Он сообщил, что Макрон, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, а его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.

"Господин Эмманюэль Макрон получил более половины поданных голосов, и потому Конституционный совет провозглашает его избранным президентом Французской Республики", - сказал Фабиус.