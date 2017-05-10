Макрон официально объявлен победителем президентских выборов во Франции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов, сообщает в среду газета Le Figaro.

Он сообщил, что Макрон, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, а его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%. Второй тур выборов проходил 7 мая.

"Господин Эмманюэль Макрон получил более половины поданных голосов, и потому Конституционный совет провозглашает его избранным президентом Французской Республики", - сказал Фабиус.