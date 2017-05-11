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В МИД РФ назвали безвизовый режим Украины с ЕС "морковкой на веревочке"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ведение безвизового режима между ЕС и Украиной, которое было одобрено в четверг, нельзя считать полноценным, так как послабления будут слишком незначительными, заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков.

"Этот так называемый безвизовый режим с Украиной - в определенной степени такая "морковка на веревочке", которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему", - сказал Мешков на презентации ежегодного доклада Клуба "Валдай" "Неопределенное будущее Евросоюза: что делать России?".

"Остается (условие) заезда только на три месяца в течение полугода, это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", - заявил замминистра.

Совет ЕС одобрил 27 февраля 2017 года механизм приостановки безвизового режима для граждан третьих стран, что открыло путь к введению такого режима для граждан Грузии и Украины.

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе подтвердил 2 марта от имени Совета ЕС неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинских граждан, к которому пришли мальтийское председательство совета и Европейский парламент 28 февраля 2017 года. "Соглашение предусматривает освобождение от виз украинских граждан, которые направляются на территорию ЕС на срок до 90 дней в течение любого периода в 180 дней", - было сказано в коммюнике, распространенном пресс-службой Совета ЕС. Тогда же Совет ЕС напомнил, что после подтверждения соглашения постпредами регламент будет представлен на голосование в первом чтении в Европейский парламент, после чего его утвердит Совет ЕС.

Евродепутаты проголосовали 6 апреля на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге за проект закона, предоставляющего гражданам Украины право на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Документ будет подписан председателем Европейского парламента и представителем мальтийского председательства в Совете ЕС. Законодательный акт опубликуют в "Официальном журнале" ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Теги: МИД РФ, Украина, ЕС
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