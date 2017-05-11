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Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"

Президент также заявил о возвращении Украины на ее историческое место в ряду европейских стран

Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу.

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"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером.

По его словам, отныне будут действовать три свободы - свобода движение товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - добавил Порошенко.

Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвизовый режим. Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.

Кроме того он сообщил, что после предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, ряд стран Латинской Америки и Азии тоже введут "безвиз". "Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию", - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что украинцы получат и право ездить без виз в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

Теги: Украина, ЕС, Россия, Петро Порошенко
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