Националисты вышли к зданию МВД Украины с требованием отставки Авакова

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Активисты ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) и ряда других националистических партий проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Собравшиеся скандируют лозунги с жесткой критикой главы МВД Авакова, который ранее назвал оправданными действия полицейских, к которые 9 мая проникли в офис ОУН в Киеве и провели задержания.

Как передает корреспондент "Интерфакса", возле проходной министерства в центре Киева находятся несколько десятков человек с красно-черными флагами с надписью "ОУН" и государственными флагами Украины. Также к ним присоединились несколько активистов партии "Свобода" и "Правый сектор", которые держат свои партийные флаги.

В районе проведения акции порядок обеспечивают достаточно большое количество правоохранителей, кордоны бойцов Национальной гвардии перекрывают прилегающие улицы, они пропускают людей, которые хотят пройти к месту проведения акции, но проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.

Как сообщалось, 9 мая днем правоохранители задержали в Киеве на ул. Мазепы несколько десятков активистов Добровольческого руха ОУН.

По словам представителей "Добровольческого батальона ОУН", утром 9 мая в их офисе находилось 30 человек, после проникновения туда правоохранителей задержали и увезли в автозаках 27 человек. На активистов составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили их из райуправления полиции всех, за исключением Василия Парфенкова. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Аваков заявил, что правоохранители приняли решение войти в помещение, где находились представители Добровольческого руха ОУН, после получения информации о возможном наличии оружия, которое могли применить против участников акций 9 мая в Киеве.

Позже министр выложил в фейсбуке фотографию мужчины в камуфляже с гранатометом на плече, стоящего в окне здания, под которым проходят массовые акции. По его словам, это фотография офиса ОУН 9 мая, и только после изъятия оружия полиция выяснила, что оно не было заряжено. По словам Авакова, именно это и стало причиной, по которой правоохранители приняли решение о немедленной локализации офиса ОУН и силовом вхождение в здание, где он размещается.