Жителя Сум задержали в Киеве за кражу сумки у иностранного журналиста на "Евровидении"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Киеве жителя Сум, который похитил сумку с кошельком и документами у иностранного журналиста, приехавшего на песенный конкурс "Евровидение".

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть полиции с заявлением обратился 43-летний представитель иностранного СМИ, который сообщил, что у него похитили сумку с кошельком, деньгами и служебными удостоверениями, когда он вечером отдыхал в ресторане.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий в центральной части полицейские обнаружили и задержали 35-летнего жителя города Сумы, ранее судимого за кражу, у него "изъяли вещественные доказательства".

Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.