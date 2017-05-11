Асад похвалил Лукашенко за честность и храбрость

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президенту Сирии Башару Асаду импонирует отсутствие двойных стандартов в позиции Белоруссии относительно конфликта в Сирии.

"Любое решение проблемы нуждается в определённых элементах. И главнейшее - обязательность. Вы являетесь страной, которая выполняет обязательства. Беларусь заявляет (сейчас - ИФ) то же самое, что и заявляла в начале кризиса. Принципы, на которые опиралась ваша политика по Сирии, являются теми же принципами, на которые она опирается в отношении самой Белоруссии и белорусского народа. Те же принципы в белорусской позиции по Украине. Это важно, поскольку позволяет сыграть определенную роль в любом кризисе. И в этом мы нуждаемся в Сирии", - сказал Асад в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ", отвечая на вопрос о возможности подключения Белоруссии к мирному процессу по Сирии.

Он обратил внимание на двойные стандарты как основной принцип политики Запада.

"И на этом фоне выделяется такая страна как Беларусь. Ответственность - основной принцип, которым руководствуется президент (Белоруссии Александр) Лукашенко. Добавим к этому, что мы имеем крепкие отношения с Белоруссией еще со времен СССР. Эти отношения до сих пор продолжаются, несмотря на все виды давления, которое оказывал Запад на наши страны еще до сирийского кризиса. Они продолжаются, исходя из общих интересов. Президент Лукашенко в этом аспекте всегда был патриотом, честным и храбрым политиком", - заявил Асад.

"Принимая это во внимание, я могу сказать, что Беларусь вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии", - подчеркнул он.