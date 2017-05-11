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Генпрокуроры США потребовали назначить спецсоветника для расследования связей Трампа с РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры 20 американских штатов подписали письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну с требованием назначить независимого специального советника для расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в четверг газета The Hill.

"Мы призываем вас немедленно назначить специального советника", - говорится в письме.

"Жители наших штатов и американский народ заслуживают основательного расследования, которое прояснит степень вмешательства России, сговор представителей предвыборной команды (президента США Дональда - ИФ) Трампа и любых попыток сокрытия", - отмечается в письме.

Письмо подписали генеральные прокуроры штатов Калифорния, Коннектикут, Айова, Гавайи, Нью-Мексико, Мэн, Иллинойс, Мэриленд, Орегон, Нью-Йорк и других.

Теги: США, Россия
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