СМИ сообщили о пролетевших в шести метрах друг от друга самолетах РФ и США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский истребитель СУ-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем 9 мая сблизился на расстояние до шести метров с американским самолетом-разведчиком P-8A "Посейдон" сообщил телеканал NBC, ссылаясь на представителя ВВС США Памелу Кунце.

Вместе с тем, по словам Кунце, расстояние между воздушными судами не является главным критерием оценки возможной опасности.

Как сообщает телеканал, по оценке американского пилота, управлявшего "Посейдоном", действия экипажей обеих самолетов были профессиональными и не представляли взаимной угрозы.

При этом, как отмечает NBC News, дистанция в шесть метров считается крайне малой, и в США даже не столь значительные сближения ранее признавались опасными и непрофессиональными.