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Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США

В ведомстве заявили, что после идентификации самолета-разведчика российский пилот выполнил маневр приветствия, и "Посейдон" улетел от границы с РФ

Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
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Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-30, который был поднят для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, приближался к нему только на безопасную дистанцию, заявили в пятницу в министерстве обороны России.

"После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон". Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - сказали в военном ведомстве РФ.

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По данным Минобороны России, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени. Российские военные сообщили, что средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря тогда обнаружили приближающуюся к государственной границы РФ воздушную цель. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа", - сказали российские военные.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания российский истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром.

Ранее в пятницу телеканал NBC, ссылаясь на ВВС США, сообщил, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем 9 мая сблизился на расстояние до семи метров с американским самолетом-разведчиком "Посейдон".

Как отметил телеканал, по оценке американского пилота, управлявшего "Посейдоном", действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и не представляли взаимной угрозы.

Теги: Минобороны РФ, США, Черное море, Су-30
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