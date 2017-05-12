Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Донадьд Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров поделились впечатлениями от своей первой личной встречи в Вашингтоне. Российский министр заявил, что американский лидер подтвердил свой настрой на нормализацию отношений с Москвой; Трамп же опубликовал в твиттере фото с министрами иностранных дел России и Украины (обе встречи прошли в один день) и призвал всех к миру.

- Телеканал NBC сообщил о сближении российского и американского самолетов, которое произошло в небе над Черным морем 9 мая. Истребитель СУ-27, находясь в международном воздушном пространстве, пролетел на расстоянии шести метров от самолета-разведчиком P-8A "Посейдон".

- Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения". В нее вошли представители Австрии, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Нидерландов, Дании, Израиля, Норвегии, Румынии и Хорватии.