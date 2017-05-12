Хакеры атаковали сеть британских больниц и требуют выкуп

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хакеры совершили масштабную атаку на компьютеры Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает "Би-Би-Си".

Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир. На экранах компьютеров, на которые была совершено нападение, появились сообщения с требованием заплатить выкуп за доступ к устройству. Из-за атаки хакеров в некоторых больницах выведены из строя оказались и системы коммуникации.

Из-за атаки некоторые медучреждения предупредили, что будут принимать только экстренных пациентов. В NHS сообщили, что работают над тем, чтобы вернуть доступ к сети.

Ранее в пятницу корпоративная сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica также подверглась хакерской атаке, взломщики потребовали выплатить выкуп биткоинами. С учетом нынешнего курса этой валюты, требуемая хакерами сумма эквивалентна 509 тыс. 487 евро, хакеры требуют выплатить ее до 15 мая.

В случае если сумма не будет выплачена до указанного срока, то атаке подвергнутся новые сервера, к 19 мая взломщики пригрозили вообще удалить все архивы, к которым будут иметь доступ.

Хакерская атака парализовала часть компьютерной сети компании Telefonica. Тех ее сотрудников, кто не пострадал от атаки, предупредили о необходимости выключить компьютеры, в том числе компьютеры внешних работников, подключенных через VPN.