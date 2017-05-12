СМИ узнали об атаке российских хакеров на предвыборный штаб Обамы в 2007 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские хакеры совершали кибератаки против сотрудников предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы и представителей ряда министерств США в 2007-2008 годах, пишет журнал Newsweek со ссылкой на черновую версию доклада компании Area 1 Security.

Бывший технический аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США и один из основателей подготовившей доклад компании Блэйк Дарше заявил изданию, что, по его данным, "получающие финансирование от государства российские хакеры атаковали американских чиновников и политиков начиная с 2007 года с помощью фишинговых схем".

Согласно данным издания, речь идет о менеджерах из предвыборного штаба Обамы, о его ближайших помощниках в Белом доме США, а также о высокопоставленных сотрудниках в Госдепартаменте США, Пентагоне и Минэнерго.

Как отмечает Newsweek, в докладе не названы имена подвергшихся кибератакам, однако указаны их должности. Среди них чиновники, "занимающиеся вопросами, связанными с Россией". Также издание подчеркивает, что хакеры продолжали атаки на них и после того, как они покинули госслужбу и перешли на работу в университеты, исследовательские центры и частные компании.

"Они все еще совершают новые атаки", - заявляет компания, уточняя, что "излюбленное оружие российских и других хакеров - это так называемая фишинговая атака электронной почты", когда получателю письма предлагают перейти по ссылке на сайт, после чего хакеры получают доступ к его персональным данным.

Работавший послом США в РФ с 2011 по 2014 годы Майкл Макфол рассказал изданию, что он часто получает предупреждения о вероятности фишинговых атак и от службы поддержки почтового сервиса Google, и от коллег по Стэндфордскому университету, где в настоящее время он работает профессором.

Компания Area 1 Security основана бывшими сотрудниками АНБ США. Ее штаб-квартира находится в калифорнийском Редвуде.