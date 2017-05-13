Главные новости
В РоссииЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОВ миреПрограмма WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. ОбобщениеВ миреВласти США завершили соглашением дело на основании "акта Магнитского"
В мире

США пообещали подготовить предложения по разрешению ситуации с собственностью РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США в ближайшее время подготовят предложения для разблокирования ситуации вокруг российской собственности в Америке, изъятой у российской стороны предыдущей администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года.

"Американские партнеры сейчас сказали, что в ближайшее время подготовят предложения, чтобы начать конкретную работу для разблокирования этой ситуации", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Глава МИД России Сергей Лавров во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в США осознают неправомерность ареста российской дипломатической собственности в США. По его словам, "этот вопрос стоит особняком".

Власти США "не отрицают, что она наша", добавил министр. Кроме того, заметил Лавров, все понимают, что "это неправомерные действия".

В декабре 2106 года американский президент Барак Обама перед уходом с поста главы государства ввел ряд новых санкций в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России.

Теги: США, МИД РФ, Мария Захарова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Microsoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCryMicrosoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCry
Ранее компания выпустила обновление более поздних версий Windows, которое учитывает уязвимостьПодробнее
Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"
Власти отказались от претензий в отношении принадлежащей гражданину РФ компании в обмен на выплату $5,9 млнПодробнее
Программа WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. ОбобщениеПрограмма WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. Обобщение
Компании и ведомства подверглись одной из самых масштабных кибератакПодробнее
США предложили помощь в борьбе с WannaCryСША предложили помощь в борьбе с WannaCry
Министерство внутренней безопасности готово оказать поддержку важным объектам инфраструктурыПодробнее
Атаки вируса-вымогателя WannaCry зафиксированы в 74 странахАтаки вируса-вымогателя WannaCry зафиксированы в 74 странах
По данным "Лаборатории Касперского", Россия пострадала от них сильнее всегоПодробнее
Хакеры атаковали сеть британских больниц и требуют выкупХакеры атаковали сеть британских больниц и требуют выкуп
Из-за атаки некоторые медучреждения будут принимать только экстренных пациентовПодробнее
"Хаббл" обнаружил воду в атмосфере экзопланеты"Хаббл" обнаружил воду в атмосфере экзопланеты
Экзопланета находится на расстоянии примерно 430 световых лет от Земли и представляет собой "горячий Нептун"Подробнее
Открытие авиасообщения с Египтом снова отложеноОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложено
Как сообщил источник, Египет уже не заинтересован в присутствии российских специалистов по авиационной безопасности в местных аэропортахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 12 мая5 фото
12 мая
Фотохроника 12 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОВ миреПрограмма WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. ОбобщениеВ миреВласти США завершили соглашением дело на основании "акта Магнитского"ЭкономикаМинимальная цена на водку в России вырастет на 8%
В Европоле заявили о "беспрецедентном уровне" кибератак с вирусом WannaCry
Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора "ловцу покемонов"
США пообещали подготовить предложения по разрешению ситуации с собственностью РФ
Microsoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCry
На Украине попытались поджечь два офиса "Оппозиционного блока"
В РЖД заявили об отсутствии сбоев в работе компании из-за вирусной атаки
Глава МИД Британии не исключил вмешательства России в выборы в парламент
Черноморский флот до конца года получит два новых фрегата и две субмарины
Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи