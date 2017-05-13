США пообещали подготовить предложения по разрешению ситуации с собственностью РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США в ближайшее время подготовят предложения для разблокирования ситуации вокруг российской собственности в Америке, изъятой у российской стороны предыдущей администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года.

"Американские партнеры сейчас сказали, что в ближайшее время подготовят предложения, чтобы начать конкретную работу для разблокирования этой ситуации", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Глава МИД России Сергей Лавров во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в США осознают неправомерность ареста российской дипломатической собственности в США. По его словам, "этот вопрос стоит особняком".

Власти США "не отрицают, что она наша", добавил министр. Кроме того, заметил Лавров, все понимают, что "это неправомерные действия".

В декабре 2106 года американский президент Барак Обама перед уходом с поста главы государства ввел ряд новых санкций в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России.