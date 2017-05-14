Южная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные зарегистрировали очередные испытания на территории КНДР. Предположительно, была запущена баллистическая ракета, сообщила в воскресенье BBC News .

По всей вероятности, ракету запустили у западного побережья страны. Пока неизвестно, удачно ли закончилось испытание. За последние годы КНДР участила испытания ракет и ядерных снарядов. Только в апреле произошло два пуска ракет, закончившихся неудачно. Активность Северной Кореи вызвала осуждение в ООН и серьезно ухудшила отношения с США, основным военным союзником Южной Кореи.

При этом новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, избранный в мае, объявил о готовности посетить Пхеньян для переговоров.