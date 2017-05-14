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Полиция ликвидировала захватчика заложницы в Иллинойсе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Отряд быстрого реагирования уничтожил арестованного, захватившего медсестру больницы, где он проходил лечение, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Захватчиком оказался 22-летний Тивон Солтерс. Ему оказывали помощь рядом с отделением скорой помощи. Солтерс завладел оружием полицейского, приставленного к нему в качестве сопровождающего и захватил в заложницы медсестру.

Сразу после захвата из ближайших помещений были эвакуированы все люди. На место происшествия прибыли переговорщики и группа быстрого реагирования SWAT. Переговоры не удались и полицейские приняли решение начать силовую операцию.

Солтерс находился на лечении с 8 мая. Его обвиняли в угоне автомобиля.

Теги: США
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