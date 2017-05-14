Порошенко еще не определился с выдвижением на второй президентский срок

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что пока рано говорить о возможных кандидатах на следующие президентские выборы.

"Относительно выдвижения на второй срок: еще есть почти два года президентских полномочий, и надо еще много чего сделать... Стратегию развития страны на этот и следующий год я представлю обществу в своем послании к Верховной Раде в сентябре", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

По словам президента, сегодня еще рано говорить относительно "состава потенциальных президентских кандидатов".

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.