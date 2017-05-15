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Путин пообещал активную поддержку проекту "Один пояс - один путь"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия поддерживает проект "Один пояс - один путь", будет активно в нем участвовать, при этом важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс - один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами", - сказал Путин в ходе "круглого стола" во второй день форума "Один пояс - один путь" в Пекине в понедельник.

Российский лидер отметил, что задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках проекта являются масштабными, но и непростыми в реализации.

По его словам, создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.

"Важно, чтобы все интеграционные структуры - как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые - опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно", - сказал глава государства.

Теги: Владимир Путин, Китай
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