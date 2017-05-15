Советник Киссинджера назвал нежелательной перезагрузку отношений между США и РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новая перезагрузка между США и РФ сейчас нежелательна и нереальна, заявил профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании "Kissinger Associates" Томас Грэм в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Я исхожу из того, что лучший способ нормализовать отношения - это признание расхождений в наших планах и оценках происходящего. США и Россия употребляют одни и те же слова - суверенитет, легитимность, территориальная целостность, право народов на самоопределение - но понимают их по-разному. (...) США и Россия - это две крупные державы, и их интересы не должны всегда совпадать", - подчеркнул Грэм, отвечая на вопрос издания о том, какова вероятность нового масштабного соглашения между РФ и США.

Профессор, некогда бывший советником знаменитого американского дипломата Генри Киссинджера и главным советником президента США Джорджа Буша-младшего по России, отметил, что "историческая память, "привычки" холодной войны и старое мышление тормозят нормальное развитие отношений между США и Россией".

"Конечно, личные контакты, позитивная "химия" между президентами сказываются на двусторонних связях. Но этого недостаточно, чтобы наладить отношения. Национальные интересы - самое главное в отношениях между странами. К примеру, между президентом Джорджем Бушем-младшим и Владимиром Путиным сложился хороший личный контакт. Я тогда был главным советником американского президента по России. Это наглядный пример того, как личные связи могут положительно влиять на развитие диалога между государствами. Но, даже несмотря на это, отношения вошли в коллапс к концу срока Буша из-за серьезных расхождений в национальных интересах в первую очередь и вокруг Грузии", - пояснил Грэм.

Также он добавил, что, по его мнению, "лучшее поле для сотрудничества (США и России - ИФ) - это Сирия". "Здесь наши интересы не сильно отличаются друг от друга: суверенитет Сирии, разгром ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), стабильность. Думаю, у нас слишком жесткие позиции по Асаду сейчас. Неправильно говорить, что он должен уйти. Со временем - да, но не сразу", - уточнил профессор.