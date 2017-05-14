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Лавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп последователен в своих заявлениях об отношениях с Россией, которые будут основаны на общих интересах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Воскресное время" на "Первом канале".

"Трамп никогда - ни в ходе предвыборной кампании, ни после того, как стал действующим президентом, не говорил, что хочет иметь с Россией плохие отношения. Наоборот, он заявлял, что настроен со всеми странами, включая Российскую Федерацию, иметь нормальные, взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных, общих интересах", - сказал Лавров.

По словам главы МИД, такими общими интересами, прежде всего, является борьба с терроризмом.

"На мой взгляд, последовательность президента США Трампа никогда не нарушалась", - отметил Лавров.

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Центральной темой беседы главы МИД РФ с президентом США стала сирийская проблематика. "Мы около двух часов работали с Тиллерсоном, а потом чуть меньше часа уже в Белом доме много обсуждали Сирию с Президентом США Трампом (как я уже рассказывал на пресс-конференции в Вашингтоне), прежде всего, с точки зрения заделов, созданных в прошлом году и продолженных уже с новой Администрацией", - рассказал Лавров.

Он напомнил, что, согласно договоренностям, и Москва и Вашингтон вместе с Турцией, Ираном и странами Персидского залива, должны "воздействовать на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции СБ ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов".

"В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике, учитывая, что "на земле" в Сирии много "игроков": прежде всего, сами сирийские стороны, ИГИЛ (запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), те, кто с ней сотрудничает. Поэтому особо важное значение имеет то самое размежевание, о котором мы договаривались еще с администрацией Обамы, но которое она выполнить не смогла", - рассказал министр.

Он также сообщил, что в центре его разговора с Трампом была тема создания зон деэскалации в Сирии. "Как вы знаете, в развитие этой договоренности мы несколько дней назад на встрече в Астане согласовали с Турцией, Ираном, правительством Сирии и вооруженной оппозицией меморандум, который устанавливает такие зоны для начала в четырех районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена и на остальную территорию Сирии", - сообщил глава российской дипломатии.

Лавров также рассказал о деталях визита главы Госдепа США Рекса Тиллерсона в Москву. "Визит Тиллерсона в Москву важен уже тем, что это был первый живой контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Поскольку контакт был первым, мы потратили достаточно много времени, по сути, обсуждая все вопросы, стоящие на повестке дня наших отношений, касательно двусторонних связей и того, что относится к международной и региональной проблематике. Визит в Вашингтон уже продолжил начатый в Москве разговор", - сказал глава дипведомства.

Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, Дональд Трамп, США
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