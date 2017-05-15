Члены G7 будут сотрудничать для противодействия кибератакам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы центральных банков G7 заявили, что намерены активизировать сотрудничество с целью противодействия кибератакам, подтвердили приверженность рыночному формованию курсов валют, но опустили в итоговом коммюнике фразу о необходимости борьбы с протекционизмом.

"Мы работаем над тем, чтобы повысить вклад торговли в рост наших экономик", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Бари, которая завершилась в субботу.

В отличие от прошлогодних заявлений G7 и G20, в коммюнике однозначно не говорится, таким образом, о неприятии ведущими экономиками мира протекционизма и о поддержке свободной торговли, и это отражает сохраняющиеся расхождения по этому вопросу между Вашингтоном и другими столицами.

Вопрос о подходах к развитию мировой торговли, который неожиданно оказался дискуссионным после прихода в Белый дом Дональда Трампа, будет вновь обсуждаться на предстоящем в конце мая саммите стран "Группы семи" в Италии, пишет The Wall Street Journal.

Хотя экономический рост и набирает динамику, во многих странах он остается ниже потенциально возможного, а баланс рисков создает опасность замедления, констатировали главы финансовых ведомств, пообещав использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для поддержки роста.

Участники встречи в Бари интересовались деталями недавней налоговой инициативы американской администрации, которая предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% и грозит увеличить госдолг США.

При этом министр финансов США Стивен Мнучин считает, что его коллеги по "семерке" сейчас все более комфортно себя чувствуют с новой администрацией США и стали лучше понимать ее подходы.

"Мы стремимся к сбалансированной торговле. Мы не хотим быть протекционистами, но оставляем за собой такое право, если не будем считать, что торговля ведется справедливо и свободно", - приводит его слова Financial Times.