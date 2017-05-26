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Страны G7 заявили о намерении усилить сотрудничество пограничных служб

Борьбу с терроризмом запланировано вынести на уровень предотвращения терактов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы саммита G7, который проходит в сицилийском городе Таормине, пообещали вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень посредством предотвращения террористических актов, их расследования и привлечения к ответственности исполнителей и сторонников насилия, говорится в совместном заявлении стран, распространенном в пятницу.

"Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень посредством неустанного предотвращения террористических атак, расследования и привлечения к ответственности их исполнителей и сторонников", - говорится в нем.

Также страны G7 заявили, что намерены принимать все возможные меры для того, чтобы "искать, идентифицировать, избавляться и наказывать согласно установленному порядку террористов и тех, кто оказывает им содействие".

В рамках борьбы с террористическими угрозами страны G7 намерены сконцентрироваться на работе по трем направлениям: противостоять использованию Интернета в террористических целях, сокращать риски перемещения террористов между странами и отрезать источники и каналы финансирования террористической деятельности.

Кроме того, входящие в G7 страны намерены усилить сотрудничество пограничных служб и поддерживать работу Интерпола в сфере обмена информацией.

"Мы также намерены поддерживать Интерпол и его функцию обмена информацией", - утверждается в документе.

Помимо этого, страны-участницы G7 выразили уверенность в том, что культура также может выступить инструментом борьбы с терроризмом.

"Мы убеждены в уникальном качестве культуры как инструмента борьбы с терроризмом. Концентрирование внимания на культуре - это путь к воспитанию толерантности и диалогу между людьми, взаимопонимания, религиозного плюрализма, признания и уважения разнообразия", - подчеркивается в заявлении.

Страны G7 также выразили соболезнования в связи с недавним терактом в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.

Теги: G7
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