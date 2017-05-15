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Меркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"

Ранее Турция не пустила на военную базу, где служат около 270 граждан Германии, делегацию немецких парламентариев

Меркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"
Фото: Reuters

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии могут вывести свой военный контингент с территории Турции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит издание The Independent.

"Мы продолжим переговоры с Турцией, но параллельно мы будем изучать другие варианты размещения военнослужащих. Это значит мы будем искать альтернативу базе "Инджирлик", например, в Иордании", - сказала Меркель.

Столь жесткие заявления она сделала после того, как Анкара не пустила делегацию бундестага на базу "Инджирлик", где в рамках контингента НАТО размещены около 270 немецких военнослужащих.

Вероятной причиной такого шага турецких властей называют решение Берлина предоставить убежище военнослужащим, которых в Турции обвиняют в причастности к военному мятежу летом 2016 года.

Прошлым летом Турция также не пустила немецких парламентариев на базу, после того как бундестаг признал геноцид армян.

Кроме того, напоминает The Independnet, в начале мая 2017 года немецкие власти заявили, что не позволят живущим в стране туркам голосовать на референдуме по возвращению смертной казни в Турции. Также официальный Берлин вызвал возмущение турецкой стороны, запретив ее политикам вести в Германии агитацию перед референдумом по расширению полномочий президента.

Между тем спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер заявил, что глава ведомства Зигмар Габриэль поднимет вопрос допуска делегации бундестага на "Инджирлик" на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Как сообщает Hurriyet, Шефер назвал действия Анкары неприемлемыми.

Теги: Турция, Германия, Ангела Меркель, Инджирлик
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