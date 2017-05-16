Дерипаска подал против агентства Associated Press иск о клевете

Спор касается статьи о том, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт якобы около 10 лет работал на российского бизнесмена и продвигал интересы Москвы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Олег Дерипаска в понедельник подал иск против американского информационного агентства Associated Press (AP), обвинив его в клевете, сообщило во вторник само агентство.

Бизнесмен требует опровержения распространенной агентством информации о его якобы "преступной деятельности", связанной с сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Согласно публикации AP, Манафорт "секретно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. По информации AP, между Манафортом и Дерипаской был заключен соответствующий контракт.

Associated Press отказалось публиковать опровержение этой статьи. В сообщении агентства утверждается, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

После публикации Associated Press Дерипаска разместил в газете The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.