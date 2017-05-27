СМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату США

В обмен на информацию о "вмешательстве" РФ в американские выборы миллиардер потребовал полный иммунитет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Миллиардер Олег Дерипаска предложил сенату США условия, при котрых он мог бы дать показания о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы. Как пишет The New York Times, сенат отклонил его предложение.

Источники издания в конгрессе сообщили, что Дерипаска потребовал от Вашингтона предоставит ему полный иммунитет. Однако в США сочли это условие помехой для следователей из ФБР.

Ранее агентство Associated Press (AP) распространило информацию о якобы "преступной деятельности" Дерипаски, связанной с сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Согласно публикации AP, Манафорт "секретно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. По информации AP, между Манафортом и Дерипаской был заключен соответствующий контракт.

В ответ на сообщения AP Дерипаска подал иск о клевете. Associated Press отказалось публиковать опровержение этой статьи.