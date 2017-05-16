Украина обновила санкции против ряда физических и юридических лиц

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Указ от 15 мая обнародован во вторник утром на сайте главы государства.

В санкционном списке Украины 1228 физических и 468 юридических лиц.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства от 26 апреля, Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины", реальными и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины.

В частности, Кабмин предлагал продлить срок действия санкций для физических и юридических лиц, введенных решением СНБО 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".