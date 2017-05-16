Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний

В обновленном санкционном списке значатся, в частности, "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другие

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний. В обновленном санкционном списке значатся такие компании, как "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ Плюс", РБК, ТНТ и другие.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Указ от 15 мая обнародован во вторник утром на сайте главы государства. В санкционном списке Украины 1228 физических и 468 юридических лиц.

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