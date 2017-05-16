Медведев поедет на саммит ОЧЭС в Стамбуле

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев примет участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 22 мая в Стамбуле, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества 22 мая в Стамбуле", - говорится в сообщении.

В повестке дня встречи - рассмотрение стоящих перед организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры, отмечает пресс-служба.

Кроме того, участники саммита продолжат обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона.

В пресс-службе правительства сообщили, что по итогам встречи запланировано принятие совместной декларации.