Американский конгрессмен призвал начать процедуру импичмента в отношении Трампа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Демократ от американского штата Техас Эл Грин стал первым конгрессменом, выступившим за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

"Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут импичменту", - приводит слова Грина американский телеканал CNN.

Ранее Грин распространил заявление, в котором в частности написал: "Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам".

"Президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности Палатой представителей (Конгресса США). Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российским влиянием на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, - это импичмент", - отметил Грин.