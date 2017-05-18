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Четверть миллиарда жителей Земли оказались потребителями наркотиков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Порядка 250 млн человек в мире употребляют наркотики хотя бы раз в год, среди них 30 млн системных наркоманов. Об этом сообщил исполнительный директор управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов.

"На сегодняшний день в мире четверть миллиарда человек употребляют наркотики, включая тех, кто делает это в порядке эксперимента один раз в год. Из этих людей 30 млн входят в проблемную категорию, это те, кто страдает от наркозависимости и сопутствующих заболеваний", - отметил он на лекции в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума в четверг.

По его словам, наркопотребление растет пропорционально населению планеты.

"Можно сказать, что действующая система противодействия распространению наркотиков работает. Однако нам не удается добиться снижения наркопотребления", - подчеркнул Федотов.

Ежегодно от наркотиков в мире умирает до 200 тыс. человек. 11,5 млн человек употребляют наркотики инъекционным способом. Из них 52% заражены гепатитом С, 14% - ВИЧ.

"За этими цифрами - страдания миллионов людей и их близких", - отметил представитель ООН.

"Несмотря на все усилия, мы наблюдаем рост посевов во всех производящих регионах. Стирается грань между странами, которые производят наркотики, странами транзита и странами потребления. Все это превращается дилерами в один большой наркорынок", - добавил он.

Теги: ООН
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