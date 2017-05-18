Пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Турции оказались граждане Украины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Граждан РФ не было среди пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

"По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украины. Россиян среди них не было", - сообщила она.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что 18 человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса с туристами из России. Инцидент произошел на юго-западе Турции. Микроавтобус, направлявшийся из курортного местечка Бодрум в Памуккале, перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли.

На месте происшествия работают представители экстренных служб, пострадавшие отправлены в больницы. По данным Hurriyet, двое из 18 раненых - граждане Турции.