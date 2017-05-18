В Молдавии начали сбор подписей за импичмент президента

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Либеральная партия (ЛП) Молдавии инициировала в четверг сбор подписей за импичмент президента Игоря Додона, сообщил председатель партии Михай Гимпу.

На пресс-конференции в четверг перед резиденцией президента он сказал, что в январе депутаты фракции либеральной партии подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики.

"У нас нет достаточного количества подписей для регистрации в парламенте проекта по отставке президента. Наши коллеги из других фракций посчитали, что нет достаточных оснований для того, чтобы инициировать процедуру импичмента. В то же время президент также не изменил свое поведение, он продолжает нарушать закон. В этой ситуации мы вынуждены обратиться к народу, чтобы начать процедуру по сбору подписей для проведения референдума по отставке президента Игоря Додона", - заявил Гимпу.

По его словам, есть достаточно оснований для того, чтобы отправить Додона в отставку. Среди них он назвал тот факт, что Додон признал Приднестровскую республику, поздравив ее лидера Вадима Красносельского с победой на выборах.

Гимпу обвинил Додона в стремлении осуществить федерализацию Молдавии, что противоречит ее конституции. Среди нарушений лидер либералов назвал тот факт, что Додон присутствовал 9 мая на параде Победы в Москве.

Гимпу назвал Додона "главной угрозой для республики, которая с его помощью рискует вновь оказаться под влиянием России".

Лидер либералов указал на то, что Додон инициировал получение Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском союзе. "Это также является нарушением, так как у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС. Этот документ четко определяет путь страны - это европейский путь. Додон предал интересы Молдавии и обманул избирателей. Он обещал людям пенсии и зарплаты, а теперь хочет полномочия, как Гитлер, Наполеон и Сталин", - сказал Гимпу, первым поставив подпись под инициативой либералов.

Согласно Конституции Молдавии, предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее, чем одной третью депутатов (в парламенте Молдавии 101 место), а решение о приостановлении исполнения обязанностей президентом принимается двумя третями голосов депутатов. В случае, если парламент принимает такое решение, в 30-дневный срок назначается референдум по отстранению президента от должности.

Другая процедура импичмента президента, в том числе путем сбора подписей граждан для проведения референдума, законодательством не предусмотрена.