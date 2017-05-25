Мэр Кишинева задержан по обвинению в коррупции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг по обвинению в коррупционных преступлениях. Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, вечером его вывели из кабинета сотрудники Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Перед задержанием, в течение нескольких часов в кабинете мэра шли обыски. Все это время он находился на рабочем месте.

Во время задержания здание мэрии было оцеплено полицией. К зданию пришли сторонники и противники мэра. Первые скандировали "Свободу - мэру!", а вторые - "В тюрьму!".

Киртоакэ внешне выглядел спокойно. На вопросы журналистов он отвечал, что пока ничего комментировать не будет.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старинская, мэра Кишинева обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением, извлечении выгоды из влияния. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дорину Киртоакэ 38 лет. Он возглавляет мэрию Кишинева третий срок подряд, с 2007 года.

Киртоакэ является первым вице-председателем Либеральной партии, которую возглавляет его родной дядя - Михай Гимпу. Партия выступает за объединение Молдавии с Румынией, в последние два года переживает острый кризис.

Чуть ранее были арестованы и два вице-мэра, начальник управления транспорта Кишинева, а также министр транспорта и дорожной инфраструктуры. Все они являются членами Либеральной партии.

В четверг по этим же делам были задержаны секретарь муниципального совета Кишинева Валерий Диденку, муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думанский, а также шесть предпринимателей.

По закону о местном публичном управлении, в случае отсутствия мэра и вице-мэров местный совет в пятидневный срок уполномочивает иное лицо временно исполнять обязанности градоначальника.