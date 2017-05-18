Работу Макрона за три дня на посту президента страны одобрили 45% французов

Этот показатель значительно меньше, чем в первые дни президентства Франсуа Олланда и Николя Саркози

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рейтинг доверия французов к новому президенту страны Эммануэлю Макрону ниже, чем у его предшественников в первые дни после их вступления в должность главы государства в разные годы, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe.

Так, лишь 45% респондентов положительно оценивают его деятельность. Отмечается, что этот показатель ниже, чем рейтинги доверия Франсуа Олланда и Николя Саркози после того, как они в разные годы становились главами государства.

Например, в мае 2012 году после избрания на пост президента Франции деятельность Олланда одобряли 58% французов. Рейтинг доверия Саркози спустя несколько недель после его избрания в 2007 году составлял 59%.

Между тем, чуть больше трети французов (36%) одобряют деятельность нового премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Опрос проводился 16-17 мая, в нем приняли участие почти 1 тыс. человек.