Макрон признал важность общения с Россией по международным проблемам

"У меня будет требовательный диалог с Россией", - сказал французский президент

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу высказался за диалог с Россией.

"У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение", - приводит его слова французское телевидение.

"Необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии", - отметил президент Франции.

Макрон также сообщил о намерении обсуждать с РФ украинскую проблему "без каких-либо уступок". "В этом плане я поддерживаю, чтобы мы как можно скорее могли провести дискуссию по Украине в "нормандском" формате (Россия, Франция, Германия, Украина - ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон 29 мая примет российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Встреча запланирована в Версальском дворце.