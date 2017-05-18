Песков не стал отвечать на вопрос о действиях Кремля в случае импичмента Трампа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о том, просчитывают ли в Кремле сценарий взаимодействия с США в случае импичмента нынешнему президенту Дональду Трампу.

Этот вопрос был задан Пескову журналистами в четверг в связи с призывами в Конгрессе США к импичменту Трампа.

"Вопрос считаю некорректным, во внутренние дела США не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - сказал Песков.

Накануне демократ от американского штата Техас Эл Грин выступил в Конгрессе США с призывом начать процедуру импичмента в отношении Трампа.

Ранее Грин распространил заявление, в котором в частности написал: "Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам".